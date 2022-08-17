Уфа, , 13:56 — REGNUM Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров покинет свой пост и вернётся на должность руководителя футбольной школы клуба. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба команды.

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«Сергей Томаров возвращается на работу руководителем школы ФК «Уфа», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 18 августа первую тренировку с командой будет проводить уже новый главный тренер.

Как сообщало ИА REGNUM, Томаров возглавил команду 15 июня, сменив на этом посту Алексея Стукалова. В настоящее время «Уфа» с семью очками занимает 10‑е место в турнирной таблице Первой Лиги.

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