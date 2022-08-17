Оренбург, 17 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Оренбурге в рамках расследования резонансного дела о поставках некачественного продовольствия в школы и детские сады обвинение предъявили генеральному директору частной компании, сообщили 17 августа в СУ СКР по Оренбургской области.

Уголовное дело

Речь идёт о руководителе КШП «Подросток» Сергее Попцове. Ему инкриминировано совершение преступления по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере, организованной группой»).

Следствием установлено, что гендиректор и еще трое фигурантов, обманывая руководителей и ответственных должностных лиц детских садов относительно предмета поставки, совершили хищение в крупном размере муниципальных бюджетных средств. Деньги выделялись на организацию питания воспитанников дошкольных образовательных учреждений.