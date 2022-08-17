Вашингтон, , 13:58 — REGNUM С января по июль 2022 года хакеры похитили криптовалюту на сумму $1,9 млрд, что на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Chainalysis.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

«Похоже, в ближайшее время данная тенденция сохранится, так как в первую неделю августа был совершен взлом кошельков на базе Solana, в результате которого было украдено не менее $5 млн, а также взлом блокчен-моста Nomad», — сообщили в компании.

По мнению экспертов, основная часть средств похищена с помощью DeFi, финансовых инструментов в виде сервисов и приложений, созданных на основе блокчейн-технологий.

Сообщается, что северокорейские хакеры, включая хакерскую группу Lazarus Group, причастны к краже $1 млрд.

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