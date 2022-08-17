Луганск, , 13:55 — REGNUM В правительстве Луганской Народной Республики (ДНР) в ближайшее время будут проведены новые назначения. Об этом 17 августа сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Флаг ЛНР Цуканов М.В

«В ЛНР — тоже обновление в составе руководства. Министерства топливной промышленности, торговли, антимонопольный комитет получат новых руководителей, министр образования и науки — нового зама», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что пост министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР займёт Константин Завизенов, до этого работавший директором по капитальному строительству зарубежных АЭС АО «Атомстройэкспорт», а на должность министра торговли и промышленности республики назначат Тимура Саматова, который ранее работал в Татарии замминистра торговли и промышленности региона.

Кроме того, отмечается, что главой антимонопольного комитета ЛНР станет Руслан Джалюков, ранее занимавший пост начальника отдела по борьбе с картелями ФАС по Подмосковью; и на должность замминистра по науке и образованию республики назначат Евгения Мирошниченко, который до этого был ответственным секретарём НОЦ «Северо-Кавказский центр стратегических исследований», помощником первого проректора Кубанского государственного университета по учебной работе, качеству образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в правительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в течение ближайшего времени произойдут новые назначения.