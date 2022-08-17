Орел, 17 августа, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Детей военнослужащих по контракту, участвующих в специальной военной операции, в детские сады Орла могут принимать без очереди. Решение об этом может быть принять на заседании городского совета 26 августа, сообщили в пресс-службе горсовета Орла.

Марина Каширская ИА REGNUM Орел

С предложением выступил профильный комитет по образованию, культуре и социальной политике, основанием стал указ губернатора о дополнительных мерах социальной поддержки граждан РФ, проживающих на территории Орловской области, направленных военкоматом для участия в СВО.

«У нас действует такая мера поддержки для ветеранов боевых действий, мы добавляем новую категорию», — прокомментировала председатель комитета Татьяна Малыгина.

В ходе обсуждения было предложено доработать проект решения, чтобы оно распространялось на детей орловцев, призванных с начала СВО военкоматами в других регионах. Решение планируется рассмотреть на заседании горсовета 26 августа.