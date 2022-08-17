Санкт-Петербург, 17 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Вице-губернатора Ленинградской области, экс-председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга и экс-главу петербургского «Метростроя» Сергея Харлашкина обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом стало известно изданию 47news.

Gov.spb.ru Сергей Харлашкин

Правоохранительные органы провели обыск в квартире Харлашкина. После этого вице-губернатора увезли в Москву и задержали как обвиняемого по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). При этом ранее он проходил по делу «Метростроя» как свидетель. Харлашкин был главой этого предприятия с декабря 2019 по август 2020 года.

Ходатайство Следственного комитета России об аресте вице-губернатора Ленобласти Сергея Харлашкина поступило в Басманный суд. В Москву чиновника привезли для дачи показаний.

Отметим, что у «Метростроя» были проблемы с выдачей заработной платы работникам ещё до прихода Харлашкина к управлению. Работники сидели месяцами без денег, протестовали по этому поводу и направляли жалобы.