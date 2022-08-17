Эль-Кувейт, 17 августа, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти Хайсам аль-Гайс заявил, что организация поддерживает «прочные» отношения с Россией и всегда стремится отделять политику от своих задач по стабилизации рынка, как передает 17 августа CNBC.

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В интервью CNBC, отвечая на вопрос о связах ОПЕК с Россией на фоне нынешней геополитической напряженности, аль-Гайс заявил: «Прежде всего, если вы посмотрите на историю, то, позволю себе сказать, такие вызовы не новы для ОПЕК». Далее он напомнил об ирано-иракской войне в 1980-х годах и вторжении в Кувейт в 1990 году.

«На наших заседаниях мы всегда стараемся отделять политику и политические аспекты от того, что мы делаем в плане управления рыночным балансом, и в плане того, что мы делаем как ОПЕК+, — продолжил он. — Лидерство России в поддержке декларации о сотрудничестве было ясно с первого дня, с 2017 года. Отношения [между Россией и ОПЕК] прочные с точки зрения управления рынком».

На вопрос, означает ли это, что он доверяет России, аль-Гайс ответил: «Да».