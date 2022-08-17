Красноярск, 17 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Красноярске бывшую сотрудницу детского сада признали виновной в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Обвинительный приговор по п. п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ вынесен бывшей помощнице воспитателя детсада.

Уголовное дело было возбуждено в мае 2021 года после обращения родителей пострадавшего ребёнка в Следственный комитет.

По данным следствия, 29 мая 2014 года родители привели четырёхлетнюю девочку в детсад. Оставшись в какой-то момент без присмотра, ребёнок вошёл в буфетную комнату, где на него опрокинулся чайник с кипятком, оставленный помощником воспитателя на скамейке. Девочка поскользнулась и упала в кипяток.

Пострадавшая получила термические ожоги ног второй-третьей степени площадью 10%, сопровождающиеся ожоговой болезнью. Обвиняемая в ходе следствия отрицала свою причастность к произошедшему.

По результатам рассмотрения обращения следственных органов Главное управление образования Красноярска признало в полном объёме исковые требования родителей девочки, в том числе на возмещение материального вреда и оплату санаторно-курортного лечения.

Детсад по решению суда в полном объёме выплатил деньги родителям пострадавшей девочки. Суд назначил экс-сотруднице дошкольного учреждения наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Новосибирске после падения трёх человек в яму с кипятком было возбуждено уголовное дело. ЧП произошло в подвале лицея.

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