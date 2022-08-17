Ярославль, 17 августа 2022, 13:51 — REGNUM Активисты Народного фронта вместе с ГИБДД выявили нарушения в дорожной инфраструктуре вблизи школ Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля. Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ.
Главными проблемами стали ямы и отсутствие разметки. При этом в некоторых случаях ситуация не изменится и к 1 сентября. Например, заключение контракта на ремонт участка вблизи школы №12 на улице Курчатова запланировано только на конец августа.
Около школы №21 на улице Ильинской нет тротуаров и освещения, несмотря на судебное решение по этому поводу.
На заседании специалисты обсудят возможность выделения бюджетных средств на обеспечение безопасности школьных маршрутов.