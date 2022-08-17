Ярославль, 17 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Активисты Народного фронта вместе с ГИБДД выявили нарушения в дорожной инфраструктуре вблизи школ Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля. Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ.

Ярославское отделение ОНФ Дорога у школы №12 в Ярославле

Главными проблемами стали ямы и отсутствие разметки. При этом в некоторых случаях ситуация не изменится и к 1 сентября. Например, заключение контракта на ремонт участка вблизи школы №12 на улице Курчатова запланировано только на конец августа.

Около школы №21 на улице Ильинской нет тротуаров и освещения, несмотря на судебное решение по этому поводу.

«Мы посетим и другие муниципальные образования, а затем сделаем необходимые запросы и проведем круглый стол с компетентными органами», — отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта Оксана Каменецкая.

На заседании специалисты обсудят возможность выделения бюджетных средств на обеспечение безопасности школьных маршрутов.