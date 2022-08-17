Тбилиси, 17 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил провести в стране масштабный проект по ремонту и строительству школ. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Отмечается, что в сентябре или октябре этого года будет объявлен тендер на строительство 80 и на ремонт 320 школ. В 2023 и 2024 годах также планируется начать восстановительные работы ещё в 400 школах. На это выделят 1 млрд лари (около $360 млн_.

«В результате к концу 2026 года все государственные общеобразовательные учреждения будут благоустроены с точки зрения инфраструктуры», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при реконструкции и строительстве новых школ планируется их оснащение по современным стандартам: будут современные лаборатории и спортивная инфраструктура. Все школы полностью адаптируют для учащихся с особыми образовательными потребностями.