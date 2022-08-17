Москва, 17 августа, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Изменение Народным Банком Китая обменного курса юаня на самом деле, как правило, происходит на очень небольшие величины, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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«За последние пять лет юань подешевел к доллару, но всего на 2,7%. В целом за этот период курс доллара к юаню-жэмниньби (то есть к «внутреннему» юаню, который регулируется Народным Банком) колебался в рамках 6,2-7,2 юаня за доллар.

Можно сказать, что китайский регулятор просто фиксирует курс. Обесценение юаня к доллару, хотя, опять же, такое незначительное изменение в стоимости юаня за пять лет очень сложно назвать обесценением, происходит очень медленно и постепенно — регулятор не позволяет национальной валюте Китая сильно упасть.

Причины такого понижения курса юаня к доллару за пять лет преимущественно связаны с пандемией коронавируса конца 2019-начала 2020 года, когда доллар по отношению к юаню повышался до максимумов в 7,2 юаня.

Определённое негативное влияние на юань оказывали также торговый конфликт США и Китая при президенте Дональде Трампе, и недавнее обострение отношений Китая и Тайваня.

Но основной причиной понижения курса юаня является в первую очередь то, что властям Китая чрезмерное укрепление юаня не нужно, чтобы китайские товары по-прежнему сохраняли свою конкурентоспособность (и прежде всего, речь идёт о высокотехнологической продукции, конкурирующей, хотя довольно относительно и специфически, с американскими аналогами).

Стоит напомнить также, что с начала 2022 года по отношению к российскому рублю, пережившему в марте текущего года обвальное падение, юань подешевел более чем на 20%», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк Китайской Народной Республики (Народный банк) понизил курс юаня на 133 пункта, до 6,79 юаня за доллар.

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