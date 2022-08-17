Москва, 17 августа 2022, 13:48 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили 17 августа в Министерстве обороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1747 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4334 танка и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3310 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4922 единицы специальной военной автомобильной техники.