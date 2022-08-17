Барнаул, 17 августа, 2022, 13:47 — ИА Регнум. По состоянию на 17 августа алтайские аграрии обмолотили 11% зерновых и зернобобовых культур, сообщает телеграм-канал регионального минсельхоза.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Районами-лидерами по темпам уборки на текущую дату стали: Косихинский, Зональный, Советский, Быстроистокский и Кытмановский районы. Там обмолочено более чем по 25% площадей зерновых и зернобобовых.

Преимущественно высокие темпы обусловлены тем, что в районах систематически наращивают клин озимых.

Максимальная урожайность озимых зерновых на данный момент зафиксирована в Усть-Калманском (44,7 ц/га), Зональном (42,9 ц/га), Быстроистокском (40,7 ц/га), Алтайском (36,6 ц/га), Кытмановском (34,3 ц/га), Косихинском (33,2 ц/га) и Залесовском (33,2 ц/га) районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году яровой сев проведен на площади 4,7 млн. га. Общая посевная площадь составила 5,3 млн. га, что выше уровня прошлого года на 128 тыс. га. Зерновых и зернобобовых культур посеяли 3,3 млн. га, технических культур — 1,4 млн. га, в том числе масличных культур — 1,37 млн. га, сахарной свеклы — 25,2 тыс. га.

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