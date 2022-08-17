Вашингтон, , 13:48 — REGNUM Фильм «Амстердам» режиссёра Дэвида О. Расселла появится в прокате США раньше установленной даты. Об этом сообщило издание Deadline 17 августа.

Кристиан Бэйл в фильме «Амстердам» режиссёра Дэвида О. Расселла Цитата из трейлера

Так, лента выйдет в кинотеатрах 7 октября 2022 года, а не 4 ноября, как это было озвучено ранее. С чем именно связаны изменения в графике релиза картины — неизвестно.

Напомним, «Амстердам» рассказывает о трёх друзьях, планирующих раскрыть жестокое преступление, в совершении которого их обвинили. Главные роли в фильме исполнили Кристиан Бэйл, Марго Робби и Джон Дэвид Вашингтон.

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