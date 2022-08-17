Париж, 17 августа, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Согласно исследованию, опубликованному 17 августа, пожары уничтожают в два раза больше лесного покрова во всем мире, чем в начале века, причем подавляющее большинство приходится на бореальные леса, вероятно из-за изменения климата, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Согласно спутниковым данным, собранным Global Forest Watch, институтом мировых ресурсов и Университетом Мэриленда, по сравнению с 2001 годом лесные пожары теперь ежегодно поражают примерно на три миллиона гектаров больше, чем площадь Бельгии.

70% площадей, поглощенных пламенем за 20 лет, приходится на бореальные леса, покрывающие большую часть России, Канады и Аляски.

В итоге потери лесного покрова из-за пожаров увеличиваются примерно на 4% в год.