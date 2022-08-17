Кисловодск, Ставропольский край, 17 августа 2022, 13:44 — REGNUM В Кисловодске обнаружен объект, которым заинтересовались археологии и историки, в том числе и из других стран мира. Жители города-курорта на скале между поселками Луначарский и Аликоновка наткнулись на руины замка. Ученые считают, что это замок царя Сарозия, управлявшего средневековым царством — Западной Аланией.
По его словам, последний раз раскопки на окраине города производили археологи из Москвы в 2005 году. Заинтересовали они и специалистов из Израиля, Англии, Германии и США, которые приезжали посмотреть на артефакт.