Кисловодск, Ставропольский край, 17 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Кисловодске обнаружен объект, которым заинтересовались археологии и историки, в том числе и из других стран мира. Жители города-курорта на скале между поселками Луначарский и Аликоновка наткнулись на руины замка. Ученые считают, что это замок царя Сарозия, управлявшего средневековым царством — Западной Аланией.

Археология

«Ведущие отечественные и зарубежные археологи считают, что на скале, расположенной над проходом по ущелью реки Аликоновки к перевалам Западного Кавказа, располагалась столица владыки Западной Алании Сарозия. В византийских хрониках неоднократно упоминали этого выдающегося средневекового полководца», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте мэр города Кисловодска Евгений Моисеев.

По его словам, последний раз раскопки на окраине города производили археологи из Москвы в 2005 году. Заинтересовали они и специалистов из Израиля, Англии, Германии и США, которые приезжали посмотреть на артефакт.