Донецк, 17 августа, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В правительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в течение ближайшего времени произойдут новые назначения. Об этом 17 августа сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

«В ДНР грядут новые назначения. Руководство республики обновляется, а нам стало известно, кто займёт высокие кресла», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что первым замминистра экономического развития ДНР станет Владимир Зверков, до этого занимавший должность замглавы департамента регионального развития Министерства экономического развития РФ; пост главы фонда развития промышленности ДНР займёт Сергей Власов, ранее работавший директором департамента административного и финансового обеспечение министерства экономики и торговли республики; а советником главы правительства по вопросам экономики станет Рустам Мингазов, до этого работавший замдиректора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России.

Кроме того, указывается, что пост замглавы аппарата правительства пресс-секретаря займет Мина Ахвердиева, ранее работавшая директором по информационной политике СКФУ; заместителем руководителя аппарата правительства ДНР станеи Вадим Елизаров, ранее находившийся на должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в ЯНАО; еще одним заместителем руководителя аппарата правительства назанчат Дениса Петкуна, который до этого был замглавы отдела департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России; и пост руководителя секретариата главы правительства ДНР займёт Татьяна Швецова, которая ранее была начальником отдела организационного обеспечения и делопроизводства минэнергетики Ставрополья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мэр Краснодара Андрей Алексеенко будет назначен новым председателем Совета министров администрации Харьковской области.