Москва,
17 августа 2022, 13:42 — REGNUM Вооруженные силы России уничтожили за сутки девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, сообщили 17 августа в Министерстве обороны РФ.
Военная операция
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Уничтожены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Краматорск, Николаевка, Красное Донецкой Народной Республики, Малиновка Харьковской области, Гуляй Поле, Самойловка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области, а также три склада топлива в районах Харькова, Богодухова и Чугуева Харьковской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России за прошедшие сутки поразили девять пунктов управления ВСУ.
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