Ульяновск, 17 августа 2022, 13:42 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских попросил мэра регионального центра Дмитрия Вавилина избавиться от «наследия 90-х годов» — «всякой жульнической» рекламой, появляющейся на столбах и деревьях. Данный вопрос был поднят в ходе заседания штаба по комплексному развитию региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM .
Ульяновский губернатор поднял ряд проблем в части благоустройства и содержания территорий, выделив жалобы жителей Ульяновска на незаконную рекламу.
По его словам, подобная реклама встречается во всех районах города.
Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года депутат Госдумы Антон Ткачёв («Новые люди») в ходе съезда операторов наружной рекламы заявил, что мэры городов и губернаторы должны подключиться к обсуждению законопроекта о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы.
Подробнее: Губернаторов просят высказаться по законопроекту о едином операторе рекламы