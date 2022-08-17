Ульяновск, 17 августа, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских попросил мэра регионального центра Дмитрия Вавилина избавиться от «наследия 90-х годов» — «всякой жульнической» рекламой, появляющейся на столбах и деревьях. Данный вопрос был поднят в ходе заседания штаба по комплексному развитию региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Дарья Драй ИА REGNUM Незаконная реклама

Ульяновский губернатор поднял ряд проблем в части благоустройства и содержания территорий, выделив жалобы жителей Ульяновска на незаконную рекламу.

«В Ульяновске много жалоб на агрессивную рекламу непонятных контор, беспорядочно расклеенных на столбах, деревьях, зданиях, которые портят внешний вид и не понятно, какого содержания вообще эта реклама. Наверняка, много всякой жульнической», — сказал Алексей Русских.

По его словам, подобная реклама встречается во всех районах города.

«Прошу разобраться и избавиться от этого наследия 90-х годов», — обратился губернатор к главе Ульяновска Дмитрию Вавилину, подчеркнув, что нарушителей «жёстко надо наказывать, механизмы соответствующие есть».

Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года депутат Госдумы Антон Ткачёв («Новые люди») в ходе съезда операторов наружной рекламы заявил, что мэры городов и губернаторы должны подключиться к обсуждению законопроекта о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы.

Подробнее: Губернаторов просят высказаться по законопроекту о едином операторе рекламы