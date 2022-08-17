Нью-Йорк, США, , 13:41 — REGNUM Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявляет, что этой зимой ей необходимо 172 миллиона долларов, чтобы помочь нуждающимся в Афганистане. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Беженцы из Афганистана (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

В сообщении ВПП в «Твиттере» отмечается, что миллионам афганских граждан предстоит пережить ещё одну зиму.

Агентство заявило, что его сотрудники работают круглосуточно, чтобы запастись продовольствием в отдалённых районах до наступления зимы. Для этого требуется 172 миллиона долларов.

После прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прекращения иностранной помощи, Афганистан столкнулся с жесточайшим гуманитарным кризисом. Половина населения в настоящее время страдает от голода и нуждается в помощи.