Рязань, 17 августа, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Группировка спасателей усилена для тушения природных пожаров в Рязанской области. На помощь прибыли специалисты из Москвы и три вертолёта, сообщает 17 августа пресс-служба правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарный вертолет Ми-8, задействованный в тушении пожара

В Рязанской области количество природных пожаров увеличилось до четырёх — очаги действуют на территориях Окского заповедника, в Московском лесничестве Минобороны РФ и на землях национального парка «Мещерский».

«С сегодняшнего дня на территориях Спасского и Клепиковского районов введён режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время опасности для населённых пунктов нет. Производится тушение возгораний. Принимаются меры по защите населённых пунктов, которые находятся в зоне потенциальной опасности. Мы на постоянной связи с региональным управлением МЧС», — отметил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Наиболее сложная ситуация сейчас в Спасском районе, где площадь возгорания в Кудомском лесничестве составляет 500 гектаров. Туда направлена группировка сил МЧС. Кроме того, из Москвы прибыли 240 пожарных и спасателей и 78 единиц техники, в том числе вертолёты КА-32, МИ-26 и БК-117 для авиаразведки.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Рязанской области насчитывалось три очага лесных возгораний.