Владимир, , 13:40 — REGNUM Во Владимирской области 17 августа выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом — на 13 больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

За последние сутки госпитализированы 13 человек. Всего в области зарегистрировано 153 тыс. 974 случая заражения.

После выздоровления выписаны 149 тыс. 27 пациентов, в том числе 17 — за последние сутки.

За весь период скончались 3505 человек. Подтвержден один новый летальный случай.