Владимир, 17 августа 2022, 13:40 — REGNUM Во Владимирской области 17 августа выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом — на 13 больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
(сс) Е. Самарин. Mos.ru

За последние сутки госпитализированы 13 человек. Всего в области зарегистрировано 153 тыс. 974 случая заражения.

После выздоровления выписаны 149 тыс. 27 пациентов, в том числе 17 — за последние сутки.

За весь период скончались 3505 человек. Подтвержден один новый летальный случай.