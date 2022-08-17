Новосибирск, 17 августа, 2022, 13:39 — ИА Регнум. На Заельцовском кладбище Новосибирска состоялась церемония захоронения останков красноармейца Константина Девяткина, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Курская битва

Константин Сергеевич родился в 1992 году в селе Ботвинино Московской области, после окончания школы работал на Особом заводе №69 в Красногорске. В годы войны предприятие было эвакуировано в Сибирь.

В 1940 году его призвали в пограничные войска НКВД, где нёс службу на Брестской границе. После начала войны воевал в составе 292 стрелкового полка Центрального фронта. Погиб в бою под деревней Рудово Орловской области 24 июля 1943 года, который стал частью грандиозной Курской битвы.

Останки бойца были обнаружены в мае 2022 года поисковым отрядом «Застава святого Ильи Муромца», а личность установлена по описи личных вещей и записям в блокноте Константина. Родственникам бойца на церемонии были переданы сохранившиеся вещи и медальон.

Гендиректор Новосибирского приборостроительного завода Антон Клоков напомнил, что Константин Девяткин не жил в Новосибирске, но вместе с предприятием сюда были эвакуированы его родные и близкие.

«Все военные и послевоенные годы они выпускали оборонную продукцию, чтобы уничтожить врага. А их сын воевал на передовой и геройски погиб. На территории завода установлен монумент, где высечены имена погибших на фронте приборостроителей. В их числе — Константин Девяткин», — отметил он.