Тбилиси, , 13:38 — REGNUM Обвинения в адрес Вашингтона в попытке давить на парламент Грузии относятся к «теории заговора» и не имеют оснований. Об этом 17 августа заявила журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

Келли Дегнан Ge.usembassy.gov

«Очень важно помнить, что Америка работает со всеми политическими силами во всем политическом спектре», — сказала Дегнан.

По её мнению, таким образом США помогают укреплять в демократию и экономику. Посол добавила, что Вашингтон занимается этим в Грузии уже 30 лет и намерен продолжать и дальше.

Дегнан призвала депутатов парламента сосредоточиться на интересах своих сограждан и на исполнении поручений Евросоюза, выдвинутых для достижения статуса кандидата на вхождение в ЕС.

Напомним, ранее депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, покинув ряды «Мечты», неоднократно обвиняли Дегнан в подстрекательстве к войне с Россией. 16 августа они обнародовали письмо, в котором заявили, что американское посольство прислало в грузинский парламент документ, в котором рекомендации по судебной реформе 60 раз используется слово «должны».

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