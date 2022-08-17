Эль-Кувейт, 17 августа, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что организация нефтедобывающих стран не несет ответственности за резкий рост инфляции, и обвинил в ней хроническое недоинвестирование в нефтегазовую промышленность. Об этом 17 августа сообщает CNBC.

Priwo Штаб-квартира ОПЕК

«ОПЕК не стоит за этим ростом цен, — сказал аль-Гайс в интервью CNBC. — Есть и другие факторы, помимо ОПЕК, которые действительно стоят за скачком [цен] на газ и нефть, который мы наблюдаем. И, говоря в двух словах, я думаю, что дело в недоинвестировании — хроническом недоинвестировании».

По словам главы ОПЕК, эту суровую реальность должны осознать и люди, и финансовые власти стран. «Как только они это поймут, я думаю, тогда мы сможем начать думать о решении этой проблемы. А решение очень ясное. У ОПЕК есть решение: инвестировать, инвестировать, инвестировать», — убежден аль-Гайс.

«ОПЕК делает то, что от нас зависит. Мы увеличиваем добычу в соответствии с тем, что видим, последовательным механизмом, который всегда был совершенно прозрачен… Мы делаем всё возможное, чтобы вернуть рынок к балансу, но есть экономические факторы, которые на самом деле неподконтрольны ОПЕК», — добавил он.