Москва, , 13:38 — REGNUM Законопроект о ежегодном предоставлении путёвок для санаторно-курортного лечения ветеранам и инвалидам подготовлен и направлен на заключение в правительство РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Депутат считает, что путёвки должны каждый год предоставляться инвалидам, детям-инвалидам, инвалидам войны, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», лицам, подвергшимся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС.

«Проблема в том, что обязанность у государства вроде бы есть, и чиновники об этом часто говорят, но в законодательстве ничего об этом не сказано. Там нет прямого указания органам соцзащиты, чтобы каждый год они выдавали инвалидам и ветеранам путёвки в санатории. Чиновники эту подоплёку знают и в предоставлении путёвок людям отказывают. В лучшем случае один раз в несколько лет, и это, кстати, в одном из своих заключений не так давно отмечала Счётная палата», — сказал Миронов.

Депутат отметил, что санаторно-курортное лечение и профилактика заболеваний могут на долгие годы сохранять работоспособность граждан и способствовать их интеграции в общество.

«Считаю, что путёвки для санаторно-курортного лечения должны выдаваться каждый год и не позднее 12 месяцев с момента обращения ветеранов и инвалидов в органы соцзащиты. Эта норма прописана в нашем законопроекте», — заключил он.

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