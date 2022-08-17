Кабул, 17 августа, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Министерство по борьбе со стихийными бедствиями правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает, что в результате наводнений в Афганистане 61 человек погиб и десятки получили ранения. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

По данным министерства, сильные наводнения произошли в провинциях Вардак, Газни, Каписа, Логар, Нангархар, Пактия и Парван.

Наибольшее количество жертв зарегистрировано в Парване — 29 погибших и 92 раненых. Согласно статистике, в Каписе погибли пять человек, в Нангархаре — четверо, в Газни — пять, в Пактии — девять человек, в Вардаке — пять и в Логаре — четыре местных жителя.

Маулави Мохаммад Насим Хаккани, официальный представитель министерства по борьбе со стихийными бедствиями, заявил, что наводнения привели к разрушению сотен домов, дорог и тысяч джерибов (джериб равен 0,2 га) сельскохозяйственных угодий.

В министерстве заявили, что пытаются помочь пострадавшим.

В этом году наводнения в Афганистане привели к большим жертвам и разрушениям. В то же время страна также сталкивается с кризисом засухи.