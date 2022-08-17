Кубинка, Московская область, , 13:48 — REGNUM Беспилотник Bayraktar TB2, сбитый в ходе спецоперации на Украине российскими средствами ПВО, показан в рамках военно-технического форума «Армия-2022».

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины Официальное интернет-представительство президента Украины

Ударный беспилотник производства Турции был вооружён управляемыми бомбами MAM-L и MAM-C. Его сбили под городом Сватово в ЛНР.

«Я думаю, что демонстрируется в первый раз, [был] практически в разрушенном состоянии, его немножко восстановили, подреставрировали — готов к показу», — рассказал ТАСС преподаватель Военной академии воздушно-космической обороны подполковник Антон Хаперский.

Ударно-разведывательный средневысотный беспилотник Bayraktar TB2 имеет большую продолжительность полёта. Он может двигаться со скоростью до 222 км/ ч и находиться в воздухе до 24 часов.

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