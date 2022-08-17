Иркутск, 17 августа, 2022, 13:37 — ИА Регнум. На утро 17 августа в Иркутской области новых возгораний в лесах не зарегистрировано. Аналогичная ситуация отмечалась и накануне, следует из сообщений правительства региона.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

Также известно, что для мониторинга и обслуживания лесных пожаров от министерства лесного комплекса и МЧС России воздушные суда не привлекались.

На территории северных районов области до 31 августа действует особый противопожарный режим. Начиная с III класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов гражданами запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с неблагоприятным метеопрогнозом министерство лесного комплекса региона усилило авиационный мониторинг в западных и южных районах для оперативного обнаружения и принятия мер.

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