Симферополь, 17 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Здания школы и администрации пострадали в селе Майское Джанкойского района Республики Крым, сообщил 17 августа в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов. Он побывал в селе и осмотрел повреждения.

Government.ru Сергей Аксёнов

«Поручил коллегам оперативно приступить к ремонтным работам: замене окон, дверей, кровли. Кроме того, несмотря на то, что мебель в школе не пострадала, считаю необходимым изыскать возможность и обновить ее», — написал Аксёнов.

Он подчеркнул, что с 1 сентября в школе должен начаться учебный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа на площадке хранения боеприпасов в Джанкойском районе Крыма произошёл пожар и детонация. Взрывы прекратились утром 17 августа. Сейчас в районе работают следователи, в ближайшее время комиссии приступят к оценке причинённого ущерба.