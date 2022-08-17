Омск, , 13:34 — REGNUM По состоянию на 17 августа в Омской области подтверждено 213 302 случая заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлено 239 случаев COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 205 404 человека. За сутки выздоровели 27 человек (16 августа — 22), госпитализация потребовалась 49 заболевшим (16 августа – 70), скончался один ковид-пациент.

За всё время жертвами коронавирусной инфекции в Омской области стали 4442 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в регионе выявили 230 носителей коронавируса, 15 августа — 227.

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