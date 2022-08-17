Представители Южной Кореи и США обсудили оборонное сотрудничество
Сеул, 17 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. С 16 по 17 августа в Сеуле прошло регулярное заседание корейско-американского диалога по совместной обороне (KIDD). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.
Согласно опубликованным данным, южнокорейскую делегацию возглавил заместитель министра обороны Южной Кореи по политическим вопросам Хо Тхэ Гын, а американскую — заместитель помощника министра обороны США по Восточной Азии Сиддхарт Моханда.
Представители двух стран обсудили способы сдерживания угроз со стороны КНДР, включая способы реагирования на «седьмое ядерное испытание», трехстороннее сотрудничество в области безопасности между Сеулом, Токио и Вашингтоном, а также ситуацию в Тайваньском проливе.
Представители двух стран также договорились расширить масштабы совместных учений Ulchi Freedom Shield, которые должны начаться на следующей неделе.