Сеул, 17 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. С 16 по 17 августа в Сеуле прошло регулярное заседание корейско-американского диалога по совместной обороне (KIDD). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

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Согласно опубликованным данным, южнокорейскую делегацию возглавил заместитель министра обороны Южной Кореи по политическим вопросам Хо Тхэ Гын, а американскую — заместитель помощника министра обороны США по Восточной Азии Сиддхарт Моханда.

Представители двух стран обсудили способы сдерживания угроз со стороны КНДР, включая способы реагирования на «седьмое ядерное испытание», трехстороннее сотрудничество в области безопасности между Сеулом, Токио и Вашингтоном, а также ситуацию в Тайваньском проливе.

Представители двух стран также договорились расширить масштабы совместных учений Ulchi Freedom Shield, которые должны начаться на следующей неделе.