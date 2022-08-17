Джакарта, 17 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство пытается снизить уровень безработицы до 6% в 2023 году, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Глава государства заявил, что правительство снизит уровень бедности в 2023 году до максимального уровня 8,5%.

«Уровень безработицы в 2023 году предполагается снизить в диапазоне от 5,3 до 6%, уровень бедности — в диапазоне от 7,5 до 8,5%», — уточнил Джоко Видодо.

По словам Джоко Видодо, этого можно добиться при эффективном управлении финансами, сопровождаемом эффективностью поощрения экономических преобразований и повышения благосостояния людей.