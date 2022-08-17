Курган, , 13:32 — REGNUM В Курганской области за сутки на 17 августа с коронавирусной инфекцией никого не госпитализировали восемь, по выздоровлению выписали 99 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлены на 17 августа 34 заражённых коронавирусом курганцев, на двух человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 17 августа выявлено 106 139 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 104 592 человека, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).

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