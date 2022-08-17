Курган, 17 августа 2022, 13:32 — REGNUM В Курганской области за сутки на 17 августа с коронавирусной инфекцией никого не госпитализировали восемь, по выздоровлению выписали 99 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлены на 17 августа 34 заражённых коронавирусом курганцев, на двух человек больше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 17 августа выявлено 106 139 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 104 592 человека, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).
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