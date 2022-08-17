Курган, 17 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 17 августа с коронавирусной инфекцией никого не госпитализировали восемь, по выздоровлению выписали 99 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлены на 17 августа 34 заражённых коронавирусом курганцев, на двух человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 17 августа выявлено 106 139 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 104 592 человека, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).