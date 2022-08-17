Москва, , 13:36 — REGNUM Украинские бойцы оставляют позиции из-за больших потерь и нехватки боеприпасов, такие случаи произошли под Соледаром и Марьинкой в ДНР. Об этом сообщает 17 августа Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

ВСУ U.S. Army Europe Images

В городе Соледар самовольно оставили свои подразделения более трети граждан, мобилизованных для доукомплектования 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Куда они направились, неизвестно.

«Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остаётся менее 50 процентов», — говорится в сообщении.

В районе города Марьинка дезертировали более половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ. Свои позиции они оставили из-за больших потерь и нехватки боеприпасов.

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