Москва, , 13:29 — REGNUM Шестой сезон крупнейшего марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт» стартует 20 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали 17 августа в пресс-службе Федерация компьютерного спорта города Москвы.

Киберспорт Clément Grandjean

В рамках чемпионата пройдёт более 100 турниров по 19 видам программы. Турниры будут иметь категории Major, Minor, Special и нововведение этого сезона — Major+. Отнесённые к Major команды отыграют классическую программу из восьми квалификаций с итоговым суперфиналом. Minor-дисциплины пройдут через серию из трех турниров без финала. А в категории Special турниров будет меньше, но они будут носить статус особых проектов и событий.

В шестом сезоне игроков будут ждать новые виды программы: Tekken 7, Escape from Tarkov, Rainbow Six: Siege, Call of Duty: Mobile. Все они войдут в категорию Special. Остальные дисциплины и виды программы представлены следующим образом:

Major+:

Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO);

VALORANT;

PUBG Mobile;

StandOff 2;

Garena Free Fire;

Dota 2;

League of Legends;

Mobile Legends: Bang Bang;

Brawl Stars.

Major

Hearthstone: Battlegrounds;

Teamfight Tactics.



Minor

Clash Royale;

Rocket League;

Hearthstone.

Special

StarCraft II;

Tekken 7;

Escape from Tarkov;

Rainbow Six: Siege;

Call of Duty: Mobile.

Добавим, что серию онлайн-турниров проводит Федерация компьютерного спорта города Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы. Общий призовой фонд шестого сезона «Московского Киберспорта» составит почти 1,6 млн рублей

