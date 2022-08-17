Москва, 17 августа 2022, 13:29 — REGNUM Шестой сезон крупнейшего марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт» стартует 20 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали 17 августа в пресс-службе Федерация компьютерного спорта города Москвы.
В рамках чемпионата пройдёт более 100 турниров по 19 видам программы. Турниры будут иметь категории Major, Minor, Special и нововведение этого сезона — Major+. Отнесённые к Major команды отыграют классическую программу из восьми квалификаций с итоговым суперфиналом. Minor-дисциплины пройдут через серию из трех турниров без финала. А в категории Special турниров будет меньше, но они будут носить статус особых проектов и событий.
В шестом сезоне игроков будут ждать новые виды программы: Tekken 7, Escape from Tarkov, Rainbow Six: Siege, Call of Duty: Mobile. Все они войдут в категорию Special. Остальные дисциплины и виды программы представлены следующим образом:
Major+:
Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO);
VALORANT;
PUBG Mobile;
StandOff 2;
Garena Free Fire;
Dota 2;
League of Legends;
Mobile Legends: Bang Bang;
Brawl Stars.
Major
Hearthstone: Battlegrounds;
Teamfight Tactics.
Minor
Clash Royale;
Rocket League;
Hearthstone.
Special
StarCraft II;
Tekken 7;
Escape from Tarkov;
Rainbow Six: Siege;
Call of Duty: Mobile.
Добавим, что серию онлайн-турниров проводит Федерация компьютерного спорта города Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы. Общий призовой фонд шестого сезона «Московского Киберспорта» составит почти 1,6 млн рублей
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