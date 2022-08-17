Москва, 17 августа, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Шестой сезон крупнейшего марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт» стартует 20 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали 17 августа в пресс-службе Федерация компьютерного спорта города Москвы.

Clément Grandjean
Киберспорт

В рамках чемпионата пройдёт более 100 турниров по 19 видам программы. Турниры будут иметь категории Major, Minor, Special и нововведение этого сезона — Major+. Отнесённые к Major команды отыграют классическую программу из восьми квалификаций с итоговым суперфиналом. Minor-дисциплины пройдут через серию из трех турниров без финала. А в категории Special турниров будет меньше, но они будут носить статус особых проектов и событий.

В шестом сезоне игроков будут ждать новые виды программы: Tekken 7, Escape from Tarkov, Rainbow Six: Siege, Call of Duty: Mobile. Все они войдут в категорию Special. Остальные дисциплины и виды программы представлены следующим образом:

Major+:

  • Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO);

  • VALORANT;

  • PUBG Mobile;

  • StandOff 2;

  • Garena Free Fire;

  • Dota 2;

  • League of Legends;

  • Mobile Legends: Bang Bang;

  • Brawl Stars.

Major

  • Hearthstone: Battlegrounds;

  • Teamfight Tactics.

Minor

  • Clash Royale;

  • Rocket League;

  • Hearthstone.

Special

  • StarCraft II;

  • Tekken 7;

  • Escape from Tarkov;

  • Rainbow Six: Siege;

  • Call of Duty: Mobile.

Добавим, что серию онлайн-турниров проводит Федерация компьютерного спорта города Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы. Общий призовой фонд шестого сезона «Московского Киберспорта» составит почти 1,6 млн рублей