Чита, 17 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постоянно меняется не в лучшую сторону. Как сообщает оперативный штаб 17 августа 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 171 161 (+147 за минувшие сутки).

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За весь период COVID-19 унес жизни 2683 человека, за последние несколько дней в крае не зарегистрировано летальных случаев.

Вместе с тем 167 652 пациента (+75 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них пятеро находится в тяжелом состоянии.

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