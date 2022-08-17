Черкесск, , 13:25 — REGNUM В Карачаево-Черкесии продолжаются работы по благоустройству территории населенных пунктов. В 2022 году она проводится в рамках празднования 100-летия республики. Одним из новых объектов, украсивших столицу региона, стала зона отдыха на центральной автомагистрали города Черкесска — площади Ленина.

Выбрали этот объект для благоустройства сами жители республиканского центра в ходе общественного голосования, проходившего в 2021 году. На площадке перед «Домом книги» уложена новая плитка, установлены лавочки, объекты озеленения, разбиты цветники, проведено освещение.

«Качественное плиточное покрытие, современное освещение, благоустроенная цветниками зеленая зона, лавочки — все это создает особую атмосферу уюта. Уверен, сквер полюбится как молодежи, так и старшему поколению», — написал в своем Telegram-канале глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Как отметили в пресс-службе главы республики, на 2023 год жители региона выбрали для благоустройства каскадную лестницу в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». За этот объект проголосовали более 5,3 тыс. горожан.