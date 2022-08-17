Чебоксары, , 13:23 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела и передано в суд уголовное дело по факту надругательства над 14-летней девочкой. Школьницу «отбили» от злоумышленника проезжавшие мимо супруги Григорьевых, которым вручена ведомственная награда, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 43-летний чебоксарец, который имеет судимость за кражи. Преступление было совершено вечером 5 мая 2022 года на улице Гражданской в Чебоксарах.

По данным правоохранителей, обвиняемый увидел выходившую из магазина 14-летнюю девочку и, схватив её за руку, затащил за остановку общественного транспорта, где повалил на землю и совершил насильственные действия сексуального характера. В управлении отмечают, что свидетелями преступления стали проезжавшие мимо на автомобиле Владимир Григорьев и его супруга, которые остановились и пресекли дальнейшие противоправные действия.

«Они вызвали полицию и попытались самостоятельно задержать мужчину до приезда правоохранителей, однако злоумышленнику удалось убежать», — говорят в чувашском Следкоме.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Материалы переданы в Московский районный суд Чебоксар.

Супружеской паре Григорьевых, которые проявили активную гражданскую позицию и спасли ребёнка от насилия, вручена ведомственная награда Следкома «За содействие».

Как сообщало ИА REGNUM , в 2020 году ведомственной медалью «Доблесть и отвага» был посмертно награждён чебоксарец Фёдор Атёмов, который спас незнакомых девушек от преступника ценой собственной жизни. В 2021 году указом президента Владимира Путина житель Чувашии также был награждён медалью «За спасение погибавших» посмертно.

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