Калгари, Канада, , 21:13 — REGNUM Нехватка топлива в Канаде вызывает перебои в выполнении некоторых рейсов проходящих в высокогорных районах Арктики. Об этом сообщает канадское информационное агентство CBC.

Самолёт Александр Полегенько © ИА REGNUM

По словам вице-президента авиакомпании Canadian North Эндрю Поупа, аэропорты Резольют-Бей, Арктик-Бей, Понд-Инлет и Грис-Фиорд прислали уведомления об отсутствии авиатоплива. На данный момент ни один рейс не был отменен, но количество пассажиров и перевозимых грузов будут ограничены. В некоторых рейсах добавлены посадки в аэропорты по маршрутам следования для дозаправки.

Как сообщало ИА REGNUM, северный канадский город Икалуит объявил чрезвычайное положение из-за того, что уровень воды в местной реке Апекс-Ривер стал самым низким за последние четыре десятилетия.

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