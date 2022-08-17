Москва, , 13:23 — REGNUM Вооруженные силы России за прошедшие сутки поразили девять пунктов управления ВСУ, сообщили 17 августа в Министерстве обороны РФ.

ВКС РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За сутки поражены девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовка Донецкой Народной Республики, 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также было уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станции Калининдорф Херсонской области.