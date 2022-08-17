Рязань, , 13:30 — REGNUM Порядка 70 единиц нового пассажирского транспорта закупят для Рязани. Запланировано и приобретение новой коммунальной техники. Об этом 17 августа сообщил в телеграм-канале врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

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По словам руководителя, в ближайшие три недели в Рязань поступят 10 новых троллейбусов, ещё 10 — на очереди. Власти прорабатывают вопрос закупки 47 автобусов на сжиженном газе по программе льготного лизинга, которые поступят в областной центр до конца 2022 года.

«Также ведутся переговоры о передаче транспорта из Москвы и Санкт-Петербурга. К процессу отбора будем подходить тщательно. Планируется покупка коммунальной техники. Важный момент: техника не должна простаивать. Пассажирский транспорт нужно оперативно вывести на линию, а коммунальную технику — на уборку улиц», — подчеркнул врио губернатора.

Коммунальная техника должна появиться в Рязани уже в октябре 2022 года.