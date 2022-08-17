Москва, 17 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов направил генпрокурору России Игорю Краснову письмо, в котором попросил оценить заявление главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева о невозможности включения крымских команд в состав Российского футбольного союза (РФС).

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года Алаев заявлял, что «не видит возможностей» принять крымские клубы в состав Российского футбольного союза (РФС).

«Такая позиция, честно говоря, вызывает много вопросов. Почему российский чиновник заботится о международных структурах, а не об интересах российских футболистов и болельщиков. Такое высказывание было расценено многими как действия, направленные на нарушение территориальной целостности России и нарушение Конституции нашей страны. Ожидаем от Генпрокуратуры тщательного расследования этого инцидента. Будем ждать ответной реакции от правоохранителей. Такие вещи нельзя оставлять безнаказанными!», — заключил Миронов.