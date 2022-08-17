Ижевск, 17 августа, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 17 августа прививку от коронавируса сделали 700 560 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Donland.ru Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 560 890 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 194 057 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 103 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 164 587 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 169 998 случаев заражения коронавирусом, из них 175 — за минувшие сутки.