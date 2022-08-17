Лондон, , 13:23 — REGNUM Киностудия EON Productions назвала требования к новому исполнителю роли Джеймса Бонда. Об этом 17 августа сообщил портал IGN со ссылкой на журналиста Росса Кинга.

Джеймс Бонд Цитата из к/ф «Не время умирать». Реж. Кэри Фукунага. 2020. Великобритания — США

«Последние слухи — и в некоторым смысле часть из них вполне правдива — сводятся к тому, что продюсеры бондианы ищут более молодого Бонда. Кого-то в районе 30 лет», — заявил Кинг. Он также отметил, что создатели перезапуска франшизы ищут актёра с ростом не меньше 178 сантиметров.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Идрис Эльба отказался от переговоров на участие в фильмах о Джеймсе Бонде. В то же время актёр предложил продюсерам имена других кандидатов на роль.

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